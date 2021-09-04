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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

У МВС назвали попередню причину займання в костелі святого Миколая

У МВС назвали попередню причину займання в костелі святого Миколая

Пожежа в костелі святого Миколая в Києві могла спалахнути внаслідок короткого замикання в органі.

Попередню версію правоохоронців озвучив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

– Займання було під час репетиції, яка проводилася після 21.00, – пояснив міністр.

За словами Монастирського, правоохоронні органи взяли зразки з місця події для проведення експертизи. Більш того, розпочато кримінальне провадження через порушення правил пожежної безпеки.

Раніше голова МВС також повідомив про те, що несучим конструкціям костелу не було нанесено шкоди.

Він похвалив співробітників ДСНС за швидку реакцію, яка стала вирішальною для збереження будівлі.

У свою чергу міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що внаслідок пожежі серйозно постраждав орган та прилеглі приміщення. Тепер фахівці проведуть оцінку збитку, щоб почати реконструкцію приміщення.

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Вогонь спалахнув під час репетиції: подробиці пожежі у костелі святого Миколая

Джерело: Україна 24

Фото: ДСНС

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