В Киевской области 24-летний мужчина изнасиловал 50-летнюю односельчанку. Инцидент произошел в селе Малая Александровка Бориспольского района. Потерпевшая сообщила об этом полиции 5 сентября.

По словам женщины, молодой человек вошел в ее дом, чтобы поинтересоваться, нет ли там его матери. Увидев, что знакомая находится в доме одна, мужчина решил воспользоваться этим и изнасиловал ее.

Для этого он применил физическую силу. После полового акта 24-летний житель Малой Александровки исчез.

Правоохранители открыли против мужа уголовное производство по факту изнасилования (ч. 1 ст. 152 УК). Ему грозит заключение на срок от трех до пяти лет.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, позже ему изберут меру пресечения в суде.

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