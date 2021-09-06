У Київської області 24-річний чоловік зґвалтував 50-річну односельчанку. Інцидент трапився у селі Мала Олександрівка Бориспільського району. Потерпіла повідомила про це поліції 5 вересня.

За словами жінки, молодик зайшов до її оселі, щоб поцікавитися, чи немає там його матері. Побачивши, що знайома перебуває у будинку одна, чоловік вирішив скористатися цим і зґвалтував її.

Для цього він застосував фізичну силу. Після статевого акту 24-річний житель Малої Олександрівки зник.

Правоохоронці відкрили проти чоловіка кримінальне провадження за фактом зґвалтування (ч. 1 ст. 152 ККУ). Йому загрожує ув’язнення на термін від трьох до п’яти років.

Зловмиснику вже повідомили про підозру, пізніше йому оберуть запобіжний захід у суді.

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