В Житомире 22-летний мужчина убил женщину и ее 13-летнюю дочь. Чтобы замаскировать следы убийства, злоумышленник поджег их вещи и закрыл дом на два замки.

Соседи услышали запах дыма и сразу вызвали пожарных.

— Думали, что она куда-то ушла, а там оставила что-то вариться. Начали стучать — нет. Мы идем к окну и там дым было видно. И сразу вызвали пожарных, — рассказывает Екатерина, соседка погибших.

Спасатели потушили пожар, поэтому огонь не успел уничтожить все следы. В квартире обнаружили тела 36-летней женщины и ее 13-летнего ребенка. На их телах были многочисленные ножевые ранения.

Из квартиры исчезли ювелирные украшения и деньги, а со двора — автомобиль. Полиция применила план перехвата автомобиля: ориентировки разослали в соседние области. Подозреваемого задержали Ружинском районе. Это больше сотни километров от места преступления.

— Спрятал машину и пытался скрыться. Но уже локацию мы поняли, и плотно окружая, дошли уже до него и взяли уже в поле, где он прятался … Вещи при нем обнаружены, деньги обнаружены — все уже у нас, — комментирует исполняющий обязанности руководителя полиции Житомирской области.

22-летний Дмитрий признался в преступлении. С погибшими он не был знаком. В тот вечер он увидел 36-летнюю Марину в кафе, а потом проследил за ней, чтобы ограбить.

По словам мужчины, он хотел вынести из дома ювелирные украшения, но не ожидал увидеть там девочку. Ребенок отчаянно защищал мать с ножом в руках.

— Там могли быть открыты двери. Я хотел просто вынести драгоценности … Насколько мне было известно, там была одна пьяная женщина, а оказалось — там двое … Ребенок нанес мне ножевое ранение по спине и продолжал наносить их хаотично, — рассказал задержанный.

Пока будет продолжаться следствие, подозреваемый будет находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Житомире уже состоялись похороны 36-летней Марины и ее дочери 13-летней дочери Кристины. Женщина занималась рекламным бизнесом и продажей мебели, раньше работала на радио. Два года назад даже снялась в телесериале.