У Житомирі 22-річний чоловік вбив жінку та її 13-річну доньку. Щоб замаскувати сліди вбивства, зловмисник підпалив їхні речі та закрив будинок на двоє замків.

Сусіди почули запах диму та одразу викликали пожежників.

– Думали, що вона десь пішла, а там залишила щось варитись чи що. Почали стукати – немає. Ми йдемо до вікна і там дим був видно було. І одразу викликали пожежників, – розповідає Катерина, сусідка загиблих.

Рятувальники погасили пожежу, тож вогонь не встиг знищити всі сліди. У квартирі виявили тіла 36-річної жінки та її 13-річної дитини. На їхніх тілах були численні ножові поранення.

З квартири зникли ювелірні прикраси та гроші, а з двору – автомобіль. Поліція застосувала план перехоплення авто: орієнтування розіслали в сусідні області. Підозрюваного затримали Ружинському районі. Це понад сотня кілометрів від місця злочину.

– Сховав машину і намагався втекти. Але вже локацію ми зрозуміли, і щільно оточуючи, дійшли вже до нього і взяли вже в полі, де він ховався… Речі при ньому виявлені, гроші виявлені – все уже у нас, – коментує виконувач обов’язків керівника поліції Житомирщини.

22-річний Дмитро зізнався у злочині. Із загиблими він не був знайомий. Того вечора він побачив 36-річну Марину у кафе, а потім простежив за нею, щоб пограбувати.

За словами чоловіка, він хотів винести з будинку ювелірні прикраси, але не очікував побачити там дівчинку. Дитина відчайдушно захищала матір з ножем у руках.

– Там могли бути відкриті двері. Я хотів просто винести коштовності… Наскільки мені було відомо, там була одна п‘яна жінка, а виявилося – там двоє… Дитина нанесла мені ножове поранення у спину і продовжувала наносити їх хаотично, – розповів затриманий.

Поки триватиме слідство, підозрюваний передуватиме під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

У Житомирі уже відбувся похорон 36-річної Марини та її доньки 13-річної доньки Христини. Жінка займалася рекламним бізнесом і продажем меблів, раніше працювала на радіо. Два роки тому навіть знялася у телесеріалі.