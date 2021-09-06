Пропавшими без вести из-за конфликта на Донбассе считаются 811 человек — Красный Крест

В результате развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Киеве 6 сентября глава делегации Международного комитета красного креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт.

— Прошло уже семь лет с тех пор, как Международный комитет красного креста и Общество красного креста в Украине начали получать запросы от семей, чьи родственники пропали без вести в результате конфликта на Донбассе. За последние семь лет МККК и ОККУ получили сотни запросов от таких семей. Сегодня 811 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, — рассказала Жиллетт.

В свою очередь президент Общества красного креста Украины Николай Полищук проинформировал, что с начала вооруженного конфликта в Украине в ОККУ обратилось в общем 928 граждан по розыску родных.

— Было открыто 892 розыскных дела, работа по 701 делу окончена, в том числе 154 — в связи с освобождением и воссоединением семьями, 115 — в связи с гибелью и погребением семьей. По 158 делам удалось восстановить связь с родными на неподконтрольной украинской власти территории при помощи волонтеров и сотрудников Луганской и Донецкой областных организаций Общества красного креста Украины, — сообщил он.

Полищук добавил, что по состоянию на 27 августа работа службы розыска Общества по 181 делу продолжается, судьба членов семей все еще не установлена.

Фото: штаб ООС