Зниклими безвісти через конфлікт на Донбасі вважаються 811 осіб – Червоний Хрест

У результаті розв’язаного Росією збройного конфлікту на Донбасі 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила на прес-конференції в Києві 6 вересня голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллетт.

– Минуло вже сім років з того часу, як Міжнародний комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста в Україні почали отримувати запити від родин, чиї родичі пропали безвісти в результаті конфлікту на Донбасі. За останні сім років МКЧХ і ТЧХУ отримали сотні запитів від таких сімей. Сьогодні 811 осіб досі вважаються зниклими безвісти, – розповіла Жиллетт.

Своєю чергою президент Товариства Червоного Хреста України Микола Поліщук поінформував, що з початку збройного конфлікту в Україні в ТЧХУ звернулося в загальному 928 громадян з розшуку рідних.

– Було відкрито 892 розшукових справи, робота щодо 701 справи закінчена, зокрема 154 – у зв’язку зі звільненням і возз’єднанням сім’ями, 115 – у зв’язку із загибеллю та похованням сім’єю. У 158 справах вдалося відновити зв’язок з рідними на непідконтрольній українською владою території за допомогою волонтерів і співробітників Луганської та Донецької обласних організацій Товариства Червоного Хреста України, – повідомив він.

Поліщук додав, що станом на 27 серпня робота служби розшуку Товариства у 181 справі триває, доля членів сімей досі не встановлена.

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Фото: штаб ООС