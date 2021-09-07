В Ровенской области осудили 59-летнего мужчину за убийство своей матери. Он проведет за решеткой семь лет.
По данным следователей, в августе 2020 года между жителем села Миротин и его 80-летней матерью возникла ссора.
Во время конфликта сын схватил за горло женщину и таким образом задушил ее.
После этого он оставил тело матери в доме, а сам пошел получать ее же пенсию.
Только через два дня, придя в себя, мужчина рассказал о содеянном главе села. А тот в свою очередь сообщил в полицию.
В результате суд признал мужчину виновным. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.
Срок пребывания под стражей ему продлен до вступления приговора в законную силу.
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Источник: Прокуратура