31 августа следственный судья Сосновского районного суда города Черкассы избрала меру пресечения бабушке семилетнего мальчика, который находится в терминальной коме.

Женщина будет находиться под стражей в течение 60 суток, до 29 октября, без определения размера залога.

Меру пресечения жительнице Черкасс избрали по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Ходатайствовала о таком формате слушания сама подозреваемая.

Необходимость провести заседание без журналистов и слушателей женщина объяснила возрастом пострадавшего для недопущения разглашения данных о нем.

По версии следствия, подозреваемая, которая временно ухаживала за ребенком, несмотря на плохое состояние здоровья мальчика не обратилась за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения.

Женщина пыталась самостоятельно оказывать медицинскую помощь, оставив в опасном для жизни состоянии травмированного ребенка, который по объективным причинам не мог принять меры к самосохранению.

Следственный судья, заслушав участников процесса и оценив обстоятельства дела, удовлетворила согласованное прокурором ходатайство следователя о содержании подозреваемой под стражей. На обжалование дается пять дней.

В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы до восьми лет.

51-летней Виктории Лясовой меру пресечения должны были избрать еще вчера, 30 августа. Однако заседание не началось, а впоследствии в пресс-службе сообщили о его переносе на 31 августа.

Сообщение о подозрении женщина получила 29 августа.

Информацию о травмировании семилетнего мальчика обнародовал депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

По его словам, ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет.

Информацию о наличии травм на теле ребенка подтверждали врачи скорой и областной детской больницы.

Бабушка мальчика, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Вовк отметила, что в реанимационном отделении мальчика осмотрели медики и эксперт.

Имеющиеся травмы, утверждает она, характерны для падения. Также есть царапины на конечностях рук и ног. Следов от укусов животных не обнаружено, все органы ребенка на месте.

У мальчика, который находится в терминальной коме, 30 августа ухудшились все показатели. Врачи фиксируют отрицательную динамику.

По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, у ребенка – полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени.

Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, кровообращение поддерживают медикаментами.

Источник: Сосновский районный суд г. Черкассы, Черкасская областна прокуратура

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