31 августа следственный судья Сосновского районного суда города Черкассы избрала меру пресечения бабушке семилетнего мальчика, который находится в терминальной коме.
Женщина будет находиться под стражей в течение 60 суток, до 29 октября, без определения размера залога.
Меру пресечения жительнице Черкасс избрали по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, что повлекло тяжкие последствия.
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Ходатайствовала о таком формате слушания сама подозреваемая.
Необходимость провести заседание без журналистов и слушателей женщина объяснила возрастом пострадавшего для недопущения разглашения данных о нем.
По версии следствия, подозреваемая, которая временно ухаживала за ребенком, несмотря на плохое состояние здоровья мальчика не обратилась за профессиональной помощью в учреждения здравоохранения.
Женщина пыталась самостоятельно оказывать медицинскую помощь, оставив в опасном для жизни состоянии травмированного ребенка, который по объективным причинам не мог принять меры к самосохранению.
Следственный судья, заслушав участников процесса и оценив обстоятельства дела, удовлетворила согласованное прокурором ходатайство следователя о содержании подозреваемой под стражей. На обжалование дается пять дней.
В случае доказательства вины женщине грозит лишение свободы до восьми лет.
51-летней Виктории Лясовой меру пресечения должны были избрать еще вчера, 30 августа. Однако заседание не началось, а впоследствии в пресс-службе сообщили о его переносе на 31 августа.
Сообщение о подозрении женщина получила 29 августа.
Информацию о травмировании семилетнего мальчика обнародовал депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.
По его словам, ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет.
Информацию о наличии травм на теле ребенка подтверждали врачи скорой и областной детской больницы.
Бабушка мальчика, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.
Пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Вовк отметила, что в реанимационном отделении мальчика осмотрели медики и эксперт.
Имеющиеся травмы, утверждает она, характерны для падения. Также есть царапины на конечностях рук и ног. Следов от укусов животных не обнаружено, все органы ребенка на месте.
У мальчика, который находится в терминальной коме, 30 августа ухудшились все показатели. Врачи фиксируют отрицательную динамику.
По словам директора Черкасской детской областной больницы Николая Кондрацкого, у ребенка – полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени.
Ребенок подключен к аппарату ИВЛ, кровообращение поддерживают медикаментами.
Источник: Сосновский районный суд г. Черкассы, Черкасская областна прокуратура
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