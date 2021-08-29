Оторванные уши и губы: в Черкассах животные растерзали семилетнего мальчика

В Черкассах полицейские сообщили о подозрении бабушки мальчика, который на днях попал в реанимацию. Ребенок 2014 рождения получил убойную травму головы и ссадины на теле, а пенсионерка, наблюдая плохое состояния внука, не обратилось к врачам, а самостоятельно оказала помощь.

По словам бабушки, которая временно занималась опекунством несовершеннолетнего, внук упал из кучи кирпича во дворе. Через несколько дней после инцидента женщина обнаружила мальчика на кровати без сознания, после чего сразу вызвала скорую помощь.

По факту того, что пенсионерка оставила в опасности пострадавшего ребенка, не обратившись к медикам, правоохранители сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия).

Женщине грозит заключение на срок от трех до восьми лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Известно, что родители пострадавшего на момент получения травмы находились в Киеве. Семья на учете не стояла.

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