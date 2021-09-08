В Киеве будут судить 28-летнюю местную жительницу, которая в течение двух лет привлекала к изготовлению порнографии свою малолетнюю дочь.

Обвинительный акт в суд направили ювенальные прокуроры Деснянской окружной прокуратуры города.

Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что женщина в течение 2017-2019 годов совершала развратные действия в отношении своей дочери и фиксировала это на камеру.

На момент начала уголовного правонарушения девочке было пять лет.

Файлы с детской порнографией злоумышленница распространяла в интернете.

В мобильном телефоне и на флеш-накопителях женщина хранила многочисленные фото и видео детской порнографии.

Их изъяли во время обысков по месту жительства киевлянки.

За развратные действия в отношении малолетнего ребенка, а также изготовление и хранение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию для распространения, женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

В конце августа киберполицейские разоблачили 27-летнего жителя Полтавской области, который насиловал шестилетнего мальчика и делал порнографические фото и видео с его участием.

Информация о злоумышленнике поступила от Генерального секретариата Интерпола по борьбе с детской сексуальной эксплуатацией.

Источник: Киевская городская прокуратура