У Києві судитимуть 28-річну місцеву жительку, яка упродовж двох років залучала до виготовлення порнографії свою малолітню доньку.

Обвинувальний акт до суду скерували ювенальні прокурори Деснянської окружної прокуратури міста.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що жінка впродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї доньки та фіксувала це на камеру.

На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було п’ять років.

Файли з дитячою порнографією зловмисниця розповсюджувала в інтернеті.

У мобільному телефоні та на флеш-накопичувачах жінка зберігала численні фото та відео дитячої порнографії.

Їх вилучили під час обшуків за місцем проживання киянки.

За розпусні дії щодо малолітньої особи, а також виготовлення та зберігання зображень порнографічного змісту, що містять дитячу порнографію задля розповсюдження, жінці загрожує до 10 років тюрми.

Наприкінці серпня кіберполіцейські викрили 27-річного жителя Полтавської області, який ґвалтував шестирічного хлопчика та робив порнографічні фото та відео за його участі.

Інформація про зловмисника надійшла від Генерального секретаріату Інтерполу щодо боротьби з дитячою сексуальною експлуатацією.

Джерело: Київська міська прокуратура