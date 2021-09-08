В Полтаве избрали меру пресечения девушке, которая из арбалета стреляла у педагогов

В среду, 8 сентября, полтавский суд избрал меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая на днях из арбалета ранила двух преподавателей в школе.
Девушке назначили содержания под стражей на 60 суток — до 5 ноября включительно — без права внесения залога.
Меру пресечения подозреваемой в покушении на убийство педагогов выбрали в Киевском районном суде города.
В свою очередь сторона защиты просила избрать иную меру пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.
По словам местного прокурора, по делу назначили десять экспертиз и уже допросили 15 свидетелей.
В то же время сама Таисия заявила, что сожалеет о содеянном.
— Мне жаль, что я такое сделала. Если бы я могла вернуться назад, то ни за что этого не сделала и просто бы пришла к тем женщинам, которым я нанесла вред, поговорила и решила все мирно, — говорит девушка.
В зале суда подозреваемая не объяснила, что подтолкнуло ее к такому поступку.
Также она заявила, что не знает, как зовут преподавателей, которых она ранила, но называет их ни в чем невиновными людьми.
Инцидент произошел 6 сентября на территории школы №11 в Полтаве во время урока. Девушка зашла с арбалетом в одну из аудиторий и выстрелила в учительницу и завуча учебного заведения.
Тогда пострадавших сразу доставили в лечебное учреждение. В то же время нападавшую задержали, а затем сообщили о подозрении.
По информации директора учебного заведения, завуч получила ранение в руку, а учительница — в спину.
Источник: Суспільне