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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Соколова |

Стрілянина з арбалета в школі: 19-річній мешканці Полтави повідомили про підозру

Стрілянина з арбалета в школі: 19-річній мешканці Полтави повідомили про підозру

19-річній мешканці Полтави, яка днями поранила з арбалета двох вчителів міської школи, повідомили про підозру.

Про це поінформували в прес-службі Національної поліції Полтавської області.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Інцидент стався 6 вересня на території школи №11 у Полтаві – під час другого уроку. За даними слідства, 19-річна дівчина зайшла на територію навчального закладу та з арбалета поранила двох педагогів просто на очах в учнів.

arbalet_strilyanyna
arbalet_strilyanyna
Подозреваемая блюр
arbalet_strilyanyna
arbalet_strilyanyna
Подозреваемая блюр
Стрілянина з арбалета в школі: 19-річній мешканці Полтави повідомили про підозру / 3 фотографии

Як розповіла директор школи Валентина Олійниченко, постраждали завуч, яка отримала поранення в руку, та вчителька (її було поранено в спину).

Обох педагогів госпіталізували, а дівчину затримали, вилучивши в неї арбалет.

Під час розслідування правоохоронці планують провести експертизи: зокрема, дослідити знаряддя злочину.

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Фото: Instagram News_Kharkiv

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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