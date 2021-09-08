У Полтаві обрали запобіжний захід дівчині, яка з арбалета стріляла у педагогів

У середу, 8 вересня, полтавський суд обрав запобіжний захід 19-річній Таїсії Петровій, яка днями з арбалета поранила двох викладачів у школі.

Дівчині призначили тримання під вартою на 60 діб – до 5 листопада включно – без права внесення застави.

Запобіжний захід підозрюваній у замаху на вбивство педагогів обрали у Київському районному суді міста.

Натомість сторона захисту просила обрати інший запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання або домашнього арешту.

За словами місцевого прокурора, у справі призначили десять експертиз та вже допитали 15 свідків.

Водночас сама Таїсія заявила, що її дуже шкода за скоєне.

– Мені шкода, що я таке зробила. Якщо б я мала змогу повернутися назад, то ні за що цього не зробила і просто б прийшла до тих жінок, яким я нанесла шкоду, поговорила та вирішила все мирно, – каже дівчина.

У залі суду підозрювана не пояснила, що підштовхнуло її до такого вчинку.

Також вона заявила, що не знає як звати викладачів, яких вона поранила, але називає їх ні в чому невинними людьми.

Інцидент стався 6 вересня на території школи №11 у Полтаві під час уроку. Дівчина зайшла з арбалетом до однієї з аудиторій й вистрілила у вчительку та завідувача навчального закладу.

Тоді постраждалих одразу доставили до лікувального закладу. Водночас нападницю затримали, а згодом повідомили про підозру.

За інформацією директора навчального закладу, завуч отримала поранення в руку, а вчителька – в спину.

Джерело: Суспільне