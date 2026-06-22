В ночь на 22 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам. Под ударами оказались Сумщина, Запорожье, Харьковщина, Днепропетровщина и Одесская область — есть погибшие, раненые, разрушения жилья, повреждения гражданской инфраструктуры и новые атаки по объектам, связанным с морской логистикой.

В то же время на международном уровне произошли события, которые могут повлиять на ситуацию с безопасностью за пределами Украины. В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном относительно будущей ядерной сделки и возможных механизмов деэскалации на Ближнем Востоке, а президент Владимир Зеленский заявил о планах дальнейшего развития украинских дальнобойных возможностей.

О главных событиях ночи и утра 22 июня — далее.

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Атака на Сумскую область

Одним из самых трагических событий ночи стала атака на Сумскую область. Около 04:50 российский беспилотник попал в частный жилой дом в Зноб-Новгородской общине Шосткинского района.

Под удар попала многодетная семья. В результате атаки погибли три человека — 13-летний мальчик, его 36-летний отец и 73-летняя бабушка.

Еще трое членов семьи получили ранения — 31-летняя мать, 10-летний брат погибшего мальчика и его 13-летняя сестра.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о военном преступлении, повлекшем гибель людей.

Кроме этого, российские дроны атаковали другие районы области.

В Глуховской общине загорелись три жилых дома. Во время ликвидации пожара спасатели работали в условиях повторной угрозы ударов. Известно о травмировании ребенка.

В Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом.

Также в Сумах ударный беспилотник попал в крышу многоэтажного дома. Спасатели эвакуировали людей и оказали жителям первую помощь.

Атака на Запорожье

Ночью российские войска дважды атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Первый удар произошел около 01:40.

В результате попадания был разрушен частный жилой дом, возник пожар.

Также взрывная волна повредила многоэтажную застройку рядом — выбиты окна и частично повреждены фасады.

Во время ночной атаки пострадал мужчина.

Впрочем уже утром около 06:20 город подвергся повторному удару.

На этот раз беспилотник атаковал частный сектор. Один из домов загорелся и был серьезно поврежден.

Предварительно сообщалось о трех пострадавших, однако позже стало известно о гибели женщины, которая находилась в доме во время атаки.

Также удар зафиксировали по нежилому зданию, где возник пожар.

Атака на Одесский район

В ночь на 22 июня российские войска атаковали Одесский район баллистической ракетой Искандер. Под вражеской атакой оказался гражданский объект — сельскохозяйственное предприятие.

По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, попадание вызвало масштабный пожар на территории предприятия. Огонь быстро охватил технику и топливные емкости, находившиеся на территории объекта.

В результате удара также было полностью разрушено складское помещение. Из-за повреждения и возгорания спасателям пришлось работать в условиях повышенной опасности.

По предварительным данным, один человек погиб. Еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Правоохранители документируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление РФ.

Окончательная информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших еще уточняется.

Атака на гражданские суда в Черном море

В ночь на 22 июня российские беспилотники атаковали сразу три гражданских торговых судна, которые двигались по Украинскому морскому коридору.

Наибольшие повреждения получил сухогруз VICTRESS под флагом Панамы. После удара на борту возник масштабный пожар.

На судне находились девять членов экипажа — граждане Турции, Египта и Индии.

Из-за угрозы распространения огня экипаж эвакуировали катера Военно-морских сил Украины.

В результате атаки погиб 58-летний повар — гражданин Египта. Еще восемь моряков покинули судно на спасательном плоту.

Также этой же ночью были атакованы суда под флагами Палау и Белиза. Несмотря на повреждения, они смогли продолжить движение.

Обстрелы Днепропетровщины

В течение суток российские войска почти двадцать раз атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией.

Самая сложная ситуация была на Никопольщине. Под ударами находились Никополь, Червоногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов загорелся частный дом, повреждены многоэтажные дома и автомобили.

Ранения получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе под удар попали Покровская, Николаевская и Богиновская громады. Там произошел пожар в магазине.

На Криворожье повреждены инфраструктура, хозяйственная постройка и автомобиль.

В Павлограде в результате атаки загорелся частный дом, еще два дома подверглись разрушениям. Ранения получила 60-летняя женщина.

В то же время силы противовоздушной обороны сбили над областью 13 российских беспилотников.

Удар по Харькову

В Харькове под удар попал жилой район города. Беспилотник попал в фасад многоэтажного дома в Шевченковском районе.

Удар пришелся на уровень 22-го этажа. После попадания загорелся фасадный материал, однако возгорание погасло еще до прибытия спасателей.

В доме выбило около десяти окон. По предварительным данным люди во время атаки не пострадали.

Массированная атака на Москву и область

В России ночью 22 июня заявили о масштабной атаке на Москву и Московский регион. Первые сообщения начали появляться после трех часов ночи.

В социальных сетях и местных Telegram-каналах распространяли видео пролета дронов в направлении столицы РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 61 беспилотник.

Также сообщалось об усилении работы ПВО вблизи Московского НПЗ и района торгового центра Садовод.

Зеленский анонсировал новый этап развития дальнобойных дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит увеличивать дальность применения ударных беспилотников.

По словам главы государства, украинские дроны уже осуществляли удары на расстоянии более 2,5 тысячи километров.

Президент привел в пример недавнюю атаку по объектам в Тюменском регионе РФ.

По его словам, в дальнейшем украинские разработки позволят работать на дистанции более 3 тыс. км.

США и Иран завершили первый раунд переговоров

В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между представителями США и Ирана, посвященный будущей ядерной сделке и более широкому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Встреча стала продолжением контактов между Вашингтоном и Тегераном после периода напряженности и нескольких месяцев неопределенности относительно возможности возобновления диалога.

По итогам переговоров стороны заявили, что обсуждение прошло в конструктивной атмосфере и позволило согласовать дальнейший формат работы.

Одним из главных решений стало создание специального Комитета высокого уровня, который будет координировать все политическое сопровождение переговорного процесса. Предполагается, что именно через него будут проходить ключевые решения и согласования.

Также стороны согласовали запуск отдельных рабочих направлений по ядерной программе Ирана, санкционной политике, механизмам мониторинга выполнения договоренностей и будущему рамочному соглашению.

По предварительному плану, финальный вариант договоренностей должны попытаться подготовить в течение следующих 60 дней, а технические консультации продолжатся уже в ближайшее время.

Отдельным результатом переговоров стала договоренность о создании механизма координации для деэскалации ситуации в Ливане.

После встречи глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об ожидании экономического эффекта от договоренностей и сообщил о якобы смягчении части ограничений в отношении иранского нефтяного экспорта. В то же время детали этих заявлений официально не обнародовались.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 580-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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