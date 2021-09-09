Оперативно-слідча група Служби безпеки України, яка працювала біля лінії зіткнення у Луганській області, потрапила під обстріл бойовиків так званої ЛНР.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, співробітників спецслужби обстріляли під час роботи в Трьохізбенці.

– Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують провину найманців в обстрілі мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування. Всі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих, – зазначили у відомстві.

За інформацією спецслужби, окупанти стріляли з заборонених мінськими угодами великокаліберних мінометів.

Зараз СБУ продовжує збирати докази в кримінальній справі за фактом вчорашнього обстрілу позицій українських військовослужбовців. Це вже 64 справи з початку року, які СБУ відкрила за фактом обстрілу тільки в Луганській області.

Нагадаємо, російські найманці увечері 8 вересня обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка. У результаті атаки отримали поранення шість українських військовослужбовців.