В четверг утром, 9 сентября, российские оккупанты открыли огонь вблизи железнодорожной станции Скотоватая, что в Донецкой области. В связи с этим ограничено движение поездов.

Об обстреле сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Обстрел из тяжелого вооружения начался около 8:00. Огонь оккупанты открыли с неподконтрольной Украине территории.

Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Однако повреждений инфраструктуры пока нет.

Работников станции и пассажиров ради их безопасности оперативно эвакуировали в укрытие.

Из-за обстрела ограничено движение пригородных поездов:

• №6011 / 6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая;

• №6003 / 6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск.

Они будут двигаться до станции Фенольная, пока ситуация не стабилизируется.

В Укрзализныце призывают пассажиров слушать объявления на станциях и отслеживать информацию.

Пассажирская и грузовая железнодорожная станция Скотоватая находится в населенном пункте Верхнеторецкое Донецкой области (между станциями Ясиноватая и Фенольная).

Между тем в пресс-центре штаба Операции объединенных сил также сообщили о нарушении режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований.

Отмечается, что оккупанты совершили обстрелы украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, куда входит Донецкая область.

В результате обстрела огнестрельное ранение получил украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии и был транспортирован в лечебное учреждение.

Накануне российские оккупанты также обстреливали украинские позиции на Донбассе в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате обстрела были ранены двое военных.