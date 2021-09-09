В четверг утром, 9 сентября, российские оккупанты открыли огонь вблизи железнодорожной станции Скотоватая, что в Донецкой области. В связи с этим ограничено движение поездов.
Об обстреле сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Обстрел из тяжелого вооружения начался около 8:00. Огонь оккупанты открыли с неподконтрольной Украине территории.
Снаряды падают на расстоянии 2 километров от станции Скотоватая Донецкой железной дороги. Однако повреждений инфраструктуры пока нет.
Работников станции и пассажиров ради их безопасности оперативно эвакуировали в укрытие.
Из-за обстрела ограничено движение пригородных поездов:
• №6011 / 6072 Лиман – Скотоватая – Лозовая;
• №6003 / 6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск.
Они будут двигаться до станции Фенольная, пока ситуация не стабилизируется.
В Укрзализныце призывают пассажиров слушать объявления на станциях и отслеживать информацию.
Пассажирская и грузовая железнодорожная станция Скотоватая находится в населенном пункте Верхнеторецкое Донецкой области (между станциями Ясиноватая и Фенольная).
Между тем в пресс-центре штаба Операции объединенных сил также сообщили о нарушении режима прекращения огня со стороны российских вооруженных формирований.
Отмечается, что оккупанты совершили обстрелы украинских позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, куда входит Донецкая область.
В результате обстрела огнестрельное ранение получил украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии и был транспортирован в лечебное учреждение.
Накануне российские оккупанты также обстреливали украинские позиции на Донбассе в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате обстрела были ранены двое военных.