У Закарпатській області поблизу села Брестів Мукачівського району стався землетрус. Сейсмічна станція Карпатського регіону зафіксувала підземний поштовх магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера 8 вересня о 16.32.

Як правило, поштовхи з такою магнітудою не відчуваються, але їх все ж реєструють.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, внаслідок землетрусу на Закарпатті ніхто не постраждав. Рятувальники не отримували звернень від громадян.

Землетрус у Карпатах фіксують вже не вперше. Так, 8 червня цього року підземний поштовх стався у селі Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Тоді його магнітуда становила 2,6 за шкалою Ріхтера.

А 5 червня у Карпатах в селі Манява Богородчанського району зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера.

Також взимку землетрус на території України фіксували у Львівській області. Але його магнітуда становила 1,9. Тобто він навіть не відчувався.