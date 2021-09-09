Пожар в Желтых Водах: подробности пожара

На улице Богдана Хмельницкого в городе Желтые Воды Днепропетровской области на временной остановке загорелся легковой автомобиль.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило 9 сентября в 03.03. На вызов направили отделение 39-ой пожарно-спасательной части управления ГЧСЧ в Днепропетровской области.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, увидели, что загорелся легковой автомобиль. Пока неизвестны возможные причины, из-за которых мог произойти пожар.

Работникам ГЧСЧ удалось локализовать пламя в 03.10, а полностью ликвидировать в 03.35. Огонь уничтожил легковой автомобиль BMW на площади 8 кв. м.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Для тушения пожара привлекли пять человек личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГЧСЧ в Днепропетровской области.

Спасатели призывают украинцев быть осторожными и внимательными, а также вовремя ремонтировать все неисправности в автомобилях.