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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Знищений вогнем: у Жовтих Водах загорівся легковий автомобіль

Знищений вогнем: у Жовтих Водах загорівся легковий автомобіль

На вулиці Богдана Хмельницького у місті Жовті Води Дніпропетровської області на тимчасовій зупинці загорівся легковий автомобіль.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомлення про загоряння надійшло 9 вересня о 03.03. На виклик направили відділення 39-ої пожежно-рятувальної частини управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа в Жовтих Водах: подробиці пожежі

Рятувальники, які прибули на місце події, побачили, що загорівся легковик. Наразі невідомі можливі причини, через які могла статися пожежа.

Працівникам ДСНС вдалося локалізувати полум’я о 03.10, а повністю ліквідувати о 03.35. Вогонь знищив легковий автомобіль BMW на площі 8 кв. м.

На щастя, унаслідок події ніхто не постраждав. Для гасіння пожежі залучили п’ятьох осіб особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС на Дніпропетровщині.

Рятувальники закликають українців бути обережними та уважними, а також вчасно ремонтувати всі несправності в автомобілях.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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