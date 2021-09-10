10 сентября Черкасский апелляционный суд оставил под стражей бабушку мальчика, который умер в реанимации областной больницы после почти двух недель в терминальной коме.

Таким образом постановление Сосновского районного суда Черкасс от 31 августа, согласно которому женщина должна была пробыть под стражей 60 суток, осталось в силе.

Бабушку мальчика подозревают в оставлении в опасности малолетнего, который в дальнейшем умер.

Заседание, как и 31 августа, проходило в закрытом режиме.

– Прокурор в суде доказал обоснованность меры обеспечения уголовного производства, его оправданность и соразмерность ради надлежащей правовой охраны общегражданских прав и интересов, а также необоснованность доводов апеллянта и нецелесообразности избрания иной меры пресечения, – отмечают в прокуратуре области.

Сейчас продолжаются следственные (розыскные) действия для полного, всестороннего выяснения обстоятельств уголовного производства.

5 сентября в Черкасской областной детской больнице скончался семилетний названный внук женщины (сын невестки от первого брака). Его госпитализировали 24 августа без сознания с черепно-мозговой травмой и многочисленными телесными повреждениями.

Впоследствии во время пресс-конференции правоохранители обнародовали разговор бабушки с диспетчером скорой помощи.

7 сентября начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко сообщил, что по результатам вскрытия тела ребенка смерть наступила из-за травмы головы и кровоизлияния.

То, что ребенок несколько дней пролежал без сознания с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет, сообщил 27 августа депутат Верховной Рады VIII созыва Олег Петренко.

Бабушка мальчика, которая временно занималась несовершеннолетним, пока его мать оперировали в Киеве, сообщила полиции, что мальчик упал с кучи кирпича во дворе.

Ребенок находился в терминальной коме под аппаратом ИВЛ и имел полиорганную недостаточность.

3 сентября под стражу на 60 суток взяли и мужа названной бабушки мальчика.

13 сентября в Черкассах под областной прокуратурой должен состояться митинг. Его инициаторы таким образом будут требовать справедливого расследования дела.

Источник: Черкасская областная прокуратура