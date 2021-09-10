10 вересня Черкаський апеляційний суд залишив під вартою бабусю хлопчика, який помер у реанімації обласної лікарні після майже двох тижнів у термінальній комі.

Таким чином ухвалу Соснівського районного суду Черкас від 31 серпня, згідно з якою жінка мала пробути під вартою 60 діб, залишено в силі.

Бабусю хлопчика підозрюють у залишенні в небезпеці малолітнього, який у подальшому помер.

Засідання, як і 31 серпня, відбувалося в закритому режимі.

– Прокурор у суді довів обґрунтованість заходу забезпечення кримінального провадження, його виправданість та співмірність задля належної правової охорони загальносуспільних прав та інтересів, а також безпідставність доводів апелянта й недоцільність обрання іншого запобіжного заходу, – зазначають у прокуратурі області.

Наразі тривають слідчі (розшукові) дії задля повного, всебічного з’ясування обставин кримінального провадження.

5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні помер семирічний названий онук жінки (син невістки від першого шлюбу). Його госпіталізували 24 серпня без свідомості з черепно-мозковою травмою та численними тілесними ушкодженнями.

Згодом під час прес-конференції правоохоронці оприлюднили розмову бабусі із диспетчером швидкої допомоги.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

7 вересня начальник Черкаського районного управління поліції Володимир Матюшенко повідомив, що за результатами розтину тіла дитини смерть настала через травму голови та крововилив.

Те, що дитина кілька днів пролежала непритомна із гематомою головного мозку, відірваними губами, вухами, частиною статевого органу, пролежнями та слідами від затушених цигарок, повідомив 27 серпня депутат Верховної Ради VIII скликання Олег Петренко.

Бабуся хлопчика, яка тимчасово опікувалася неповнолітнім, доки його матір оперували в Києві, повідомила поліції, що хлопчик упав із купи цегли в дворі.

Дитина перебувала в термінальній комі під апаратом ШВЛ та мала поліорганну недостатність.

3 вересня під варту на 60 діб взяли й чоловіка названої бабусі хлопчика.

13 вересня в Черкасах під обласною прокуратурою має відбутися мітинг. Його ініціатори таким чином вимагатимуть справедливого розслідування справи.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура