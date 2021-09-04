Взят под стражу дедушка мальчика в Черкассах, находящегося в коме

Полиция Черкасской области объявила подозрение дедушке семилетнего мальчика, который находится в терминальной коме.

Мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.

За то, что он оставил маленького ребенка в опасности, которая стала причиной тяжелых последствий его здоровью, дедушке мальчика грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Суд решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Правоохранительные органы получили информацию о поступлении мальчика с серьезными травмами в больницу 24 августа. Ребенок в бессознательном состоянии несколько дней пролежал в реанимации с гематомой головного мозга, оторванными губами, ушами, частью полового органа, пролежнями и следами от затушенных сигарет.

Также были выявлены на его теле царапины и другие телесные повреждения, обстоятельства нанесения которых пытаются определить судмедэксперты.

По версии следствия, дедушка мальчика после обнаружения перечисленных повреждений на теле внука не обратился за помощью специалистов. Он попытался самостоятельно оказать помощью ребенку, что стало причиной серьезных последствий для здоровья малыша.

Ранее меру пресечения объявили бабушке мальчика. Она будет находиться под стражей до 29 октября. Суд исключил возможность внесения залога за женщину.

Заседание состоялось 31 августа в закрытом режиме. Женщина просила его провести в таком формате, объяснив свою просьбу возрастом пострадавшего мальчика.