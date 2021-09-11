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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Черкассах задержали мужчину, который украл со счета женщины 70 тыс. грн

кібербезпека

Черкасские правоохранители задержали жителя села Геронимовка, который украл с банковского счета жительницы обласного центра 70 тыс. грн.

Завладеть средствами пострадавшей ему удалось благодаря вмешательству в программу дистанционного банковского обслуживания.

Личность подозреваемого установили следователи совместно с работниками отдела противодействия киберпреступлениям.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые подтверждали причастность мужчины к совершению правонарушения.

Ему объявили подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса – кража, мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи.

За содеянное злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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