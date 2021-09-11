Черкаські правоохоронці затримали жителя села Геронимівка, який вкрав із банківського рахунку жительки обласного центру 70 тис. грн.

Заволодіти коштами потерпілої йому вдалось завдяки втручанню в програму дистанційного банківського обслуговування.

Особу підозрюваного встановили слідчі спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили речові докази, які підтверджували причетність чоловіка до вчинення правопорушення.

Йому оголосили підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу – крадіжка, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку.

За вчинені дії зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.