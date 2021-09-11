На территории одного из сел, расположенных во Львовской области, 31-летний отец на автомобиле переехал собственную двухлетнюю дочь. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью — ребенок умер.

Авария произошла 10 сентября вечером в Яворовском районе. По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля Opel двигался задним ходом на своем дворе и наехал на маленького ребенка.

Прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству, наибольшее наказание по этой статье предусматривает заключение сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

31-летнего местного жителя Львовщины задержали. По данным полиции, вскоре суд должен избрать меру пресечения мужчине. Сейчас продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.