На території одного з сіл, розташованих у Львівській області, 31-річний батько на автомобілі переїхав власну дворічну доньку. На жаль, травми виявилися несумісними з життям – дитина померла.

Аварія сталася 10 вересня ввечері в Яворівському районі. За попередніми даними, місцевий мешканець за кермом автомобіля Opel рухався заднім ходом на своєму подвір’ї та наїхав на маленьку дитину.

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки руху) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством, найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

31-річного місцевого мешканця Львівщини затримали. За даними поліції, незабаром суд має обрати запобіжний захід чоловікові. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці з’ясовують всі обставини трагедії.