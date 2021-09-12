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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Хмельницкой области авто с тремя людьми упало в пруд и утонуло

В Хмельницкой области авто с тремя людьми упало в пруд и утонуло

Возле села Приворотье Второе в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Ford Focus сошел с автодороги в пруд и утонул.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что автомобиль упал в пруд на расстояние около пяти метров от берега и на глубину три метра.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент аварии в салоне машины находилось три человека — водитель и двое пассажиров.

38-летний водитель после падения автомобиля смог выбраться наружу. Еще одного 38-летнего пассажира из воды вытащил свидетель ДТП, который начал помогать пострадавшим.

Чтобы достать транспортное средство из воды, привлекли бойцов водолазно-спасательного отделения села Устье. Водолазы смогли спуститься на дно пруда и присоединить тросы к авто.

После этого автомобиль смогли поднять на берег с помощью крана. Во время осмотра салона машины спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Сейчас все обстоятельства происшествия и возможные причины ДТП выясняют правоохранители. Для ликвидации последствий аварии привлекли 11 спасателей и три единицы техники ГЧСЧ.

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Источник: ГСЧС

Фото: Нацполиция

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