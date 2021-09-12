Поблизу села Привороття Друге у Хмельницький області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Ford Focus з’їхав з автодороги у ставок та потонув.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що автомобіль впав у ставок на відстань близько п’яти метрів від берега та на глибину три метри.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на момент аварії у салоні машини перебувало троє людей – водій та двоє пасажирів.

38-річний водій після падіння автомобіля зміг вибратися назовні. Ще одного 38-річного пасажира з води витягнув свідок ДТП, який почав допомагати постраждалим.

Щоб дістати транспортний засіб з води, залучили бійців водолазно-рятувального відділення села Устя. Водолази змогли спуститися на дно ставка та приєднати троси до авто.

Після цього автомобіль змогли підняти на берег за допомогою крану. Під час огляду салону машини рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка.

Наразі всі обставини події та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці. Для ліквідації наслідків аварії залучили 11 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС.