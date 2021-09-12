ДТП в Киеве, в результате которого пострадали патрульные: подробности ДТП 12 сентября в Киеве

В Киеве нетрезвый водитель легковушки Audi врезался в полицейский автомобиль, в результате чего были травмированы патрульные.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции столицы, инцидент произошел сегодня около четырех часов утра на бульваре Леси Украинки.

Патрульные полицейские на служебном авто Toyota остановились на светофоре в ожидании зеленого сигнала. Вдруг они почувствовали мощный удар: в заднюю часть транспортного средства врезался автомобиль Audi.

Патрульные получили травмы и были госпитализированы.

В то же время водителя Audi, который совершил наезд на служебный автомобиль, проверили на алкогольное опьянение с помощью прибора Драгер. Результат проверки на содержание алкоголя оказался положительным – 2,67 промилле. Это более чем в 13 раз выше допустимого уровня.

На мужчину был составлен протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Для квалификации действий водителя Audi на место инцидента вызвали следственно-оперативную группу.

В Киеве нетрезвый водитель врезался в полицейское авто: травмированы патрульные / 2 фотографии

В конце августа в Киеве на улице Елены Телиги перевернулся молдавский автобус, выполнявший рейс Кишинев-Москва. В результате аварии пострадали 18 человек, восьмерых из них забрали в больницу.

Несколькими днями ранее на перекрестке столичных улиц Жилянская и Короленковская водитель иномарки Acura травмировал журналистку, проехавшись по ее ноге, и скрылся с места происшествия.

Фото: Патрульная полиция, Depositphotos