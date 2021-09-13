ДТП в Киеве — подробности ДТП происшествия 12 сентября в Голосеевском районе

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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киеве произошла автокатастрофа с участием девяти авто: среди пострадавших есть ребенок

В Киеве произошла автокатастрофа с участием девяти авто: среди пострадавших есть ребенок

На столичном шоссе в Голосеевском районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей.

В одном из транспортных средств водителя зажало между сиденьем и панелью приборов. Спасатели деблокировали мужчину с помощью гидравлического инструмента.

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Пострадавшего водителя с переломом нижних конечностей передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение.

Чтобы избежать возможного пожара в одном из автомобилей, спасатели отключили аккумулятор и смыли с автодороги горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо и другие жидкости на нефтяной основе).

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В результате автокатастрофы травмировались пять человек, среди которых — один ребенок. Всего в лечебные учреждения госпитализировали двух людей.

Медицинские работники оказали необходимую помощь двум взрослым и ребенку на месте аварии. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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