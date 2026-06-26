Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказал предположение, что напряженность между Украиной и Польшей пока еще не достигла своего пика после лишения украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Об этом он сказал во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

Что сказал Буданов об отношениях Украины и Польши

Кирилл Буданов подчеркнул, что нынешняя ситуация между Киевом и Варшавой пока не является конфликтом, однако она может обостриться.

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– С Польшей это классическая дипломатическая напряженность. Это еще не конфликт. Это противоречие. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше еще будет, как говорится, если все немного не остановятся, – предупредил он.

Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского награды Буданов оценил “очень плохо”.

– Оцениваю как ошибку. Как страшную ошибку. Древнее правило: с соседями нужно поддерживать хорошие или нейтральные отношения. Обострение отношений с соседями всегда вызывает проблемы, от политических до сугубо экономических, – отметил глава ОП.

Он заявил, что такое решение можно назвать проявлением незрелости людей в Польше, которые “подтолкнули, а затем еще и приняли такое решение”.

– Это очень странно. Оно не проработано и не подготовлено. Если идти на такие шаги, то нужно было сначала хотя бы лишить Муссолини ордена. Потому что выглядит это крайне странно, – подытожил Буданов.

Напомним, бывший глава польского МИД Яцек Чапутович, комментируя последствия решения польских властей об отзыве высшей государственной награды у президента Украины, заявил, что этот скандал нанес репутационный ущерб Варшаве и не принес ожидаемого политического результата.

В то же время дипломат отметил, что решение украинской стороны о присвоении одному из подразделений названия в честь героев УПА также не должно было иметь места.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла – высшей государственной награды Польши.

В ответ 20 июня Владимир Зеленский сообщил, что вернул орден польской стороне по почте.

После этого ряд действующих и бывших украинских чиновников также заявили о намерении вернуть полученные ранее польские награды.

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