ДТП на трассе Львов-Луцк — подробности ДТП происшествия 12 сентября на Львовщине

На автодороге Львов-Луцк возле села Колоденцы произошла автокатастрофа. По данным полиции, 22-летний водитель автомобиля Renault Laguna не справился с управлением.

Транспортное средство выехало на обочину трассы и перевернулось. Кроме 22-летнего водителя, в машине находилось четыре человека — 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет.

В полиции отметили, что все они — жители села, расположенного в Львовском районе. В результате аварии несовершеннолетняя девушка умерла на месте происшествия от полученных травм.

Других пассажиров доставили в больницу. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. Во время объяснения водителя выяснили, что он находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители задержали мужчину. Вскоре суд должен избрать 22-летнему жителю Львовской области меру пресечения.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Подозреваемому грозит заключение до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 10 лет. Досудебное следствие продолжается.