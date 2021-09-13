ДТП у Києві – подробиці ДТП події 12 вересня у Голосіївському районі

На столичному шосе у Голосіївському районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю дев’яти автомобілів.

В одному з транспортних засобів водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів. Рятувальники деблокували чоловіка за допомогою гідравлічного інструмента.

Постраждалого водія з переломом нижніх кінцівок передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації до лікувального закладу.

Щоб уникнути можливу пожежу в одному з автомобілів, рятувальники відключили акумуляторну батарею та змили з автодороги паливо-мастильні матеріали (бензин, дизельне пальне та інші рідини на нафтовій основі).

Унаслідок автокатастрофи травмувалися п’ятеро людей, серед яких – одна дитина. Загалом до лікувальних закладів госпіталізували двох осіб.

Медичні працівники надали необхідну допомогу двом дорослим та дитині на місці аварії. Правоохоронці з’ясовуватимуть всі обставини та можливі причини автокатастрофи.