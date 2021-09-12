У Київській області на залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода – вантажівка DAF зіткнулася з локомотивом.

Аварія сталася сьогодні, 12 вересня, близько 14.00 на Фастівщині. За даними поліції, вантажний транспортний засіб прямував з селища Калинівка у сторону Данилівки, однак на залізному переїзді зіткнувся з потягом.

Унаслідок аварії паливний бак вантажівки пошкоджено. На щастя, ніхто не постраждав під час ДТП.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини зіткнення транспортних засобів. За попередніми даними, аварія могла статися через несвоєчасне повідомлення про рух локомотива через переїзд.

У Національній поліції оприлюднили статистику ДТП, які сталися з початку 2021 року. Станом на 31 серпня, на території України сталося 120 209 аварій на автодорогах. Серед них – 15 613 дорожньо-транспортних пригод з 1 914 загиблими людьми та 20 389 травмованими громадянами.

Для порівняння, за весь 2020 рік на території країни сталося 102 026 аварій, з яких 16 340 ДТП з 2 105 загиблими та 20 389 постраждалими.