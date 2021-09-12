ДТП на трасі Львів-Луцьк – подробиці ДТП події 12 вересня на Львівщині

На автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Колоденці сталася автокатастрофа. За даними поліції, 22-річний водій автомобіля Renault Laguna не впорався з керуванням.

Транспортний засіб виїхав на узбіччя траси та перевернувся. Крім 22-річного керманича, у машині перебувало четверо людей – 17-річна дівчина та троє чоловіків віком 17, 24 та 26 років.

У поліції зазначили, що всі вони – мешканці села, розташованого у Львівському районі. Унаслідок аварії неповнолітня дівчина померла на місці події від отриманих травм.

Інших пасажирів доставили у лікарню. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Під час освідчення водія з’ясували, що він перебував за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння.

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Правоохоронці затримали чоловіка. Незабаром суд має обрати 22-річному жителю Львівщини запобіжний захід.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Підозрюваному загрожує ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 10 років. Досудове слідство триває.