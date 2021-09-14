Имела проблемы с парнем: на Полтавщине в реке нашли тело женщины

В Полтавской области нашли тело женщины, которая пропала неделю назад. Труп полтавки Анны Соляник 1985 года рождения обнаружили в реке Ворскла, что в селе Семьяновка. Там ее видели в последний раз.

Обстоятельства смерти женщины устанавливаются — тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время полиция расследует дело как умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК). Виновным в смерти женщины может грозить до 15 лет лишения свободы.

О розыске жительницы Полтавы Анны Соляник полиция сообщила 11 сентября. Последний раз ее видели 6 сентября вблизи сел Семьянивка и Яцинова Слободка Полтавского района. Там у женщины сломался автомобиль Mazda, после чего связь с ней исчезла.

По данным местных СМИ, Анна Соляник была предпринимателем и владела овощными магазинами. О ее исчезновении сообщила мать, проживающая в другой области.

Жители села Семьяновка рассказали правоохранителям, что женщина пробыла там несколько дней и ночевала в авто. Также она ходила покупать еду.

Один из свидетелей говорит, что общался с погибшей. Она рассказывала о проблемах с парнем и плакала, однако от помощи отказалась.

После исчезновения женщины автомобиль забрал владелец — оно не принадлежало Анне Соляник.

Источник: Коло, Нацполиция