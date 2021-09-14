Мала проблеми з хлопцем: на Полтавщині у річці знайшли тіло жінки

У Полтавській області знайшли тіло жінки, яка зникла тиждень тому. Труп полтавки Анни Соляник 1985 року народження виявили у річці Ворскла, що у селі Сем’янівка. Саме там її бачили востаннє.

Обставини смерті жінки наразі встановлюються – тіло направлено на судово-медичну експертизу. Поліція розслідує справу як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Винним у смерті жінки може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Про розшук мешканки Полтави Анни Соляник поліція повідомила 11 вересня. Востаннє її бачили 6 вересня поблизу сіл Сем’янівка та Яцинова Слобідка Полтавського району. Там у жінки зламався автомобіль Mazda, після чого зв’язок з нею зник.

За даними місцевих ЗМІ, Анна Соляник була підприємицею та володіла овочевими магазинами. Про її зникнення повідомила мати, яка проживає в іншій області.

Жителі села Сем’янівка розповіли правоохоронцям, що жінка пробула там кілька днів і ночувала в авто. Також вона ходила купувати їжу.

Один зі свідків каже, що спілкувався з загиблою. Вона розповідала про проблеми з хлопцем і плакала, однак від допомоги відмовилася.

Після зникнення жінки автомобіль забрав власник – воно не належало Анні Соляник.

Джерело: Коло, Нацполіція