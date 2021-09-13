В Киеве взяли под стражу пятерых злоумышленников, которые удерживали 120 человек в трудовом рабстве на территории агрофирмы в Днепропетровской области.

Местный суд на два месяца арестовал участников преступной группы, которые вербовали социально незащищенных граждан для содержания их в рабстве.

Всех подозреваемых взяли под стражу с альтернативой в виде залога от 454 тыс. грн до 1360 млн грн для трех человек, и 3,4 млн грн — еще двоих.

По данным правоохранителей, злоумышленники на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы подыскивали граждан, находящихся в сложных жизненных условиях и не имевших постоянного места жительства для работ на агропредприятии.

Пострадавшим обещали зарплату от 3 до 4 тыс. грн ежемесячно, бесплатное жилье и качественное питание.

Но вместо этого людей расселяли в полуразвалившееся дома с отсутствующими условиями для проживания и заставляли бесплатно работать по 12-16 часов в сутки.

Ежедневно людей привлекали к работе в производственно-складских помещениях агрофирмы, а в сезон — на полях для сбора урожая.

Также злоумышленники обманным путем отбирали у пострадавших мобильные телефоны и паспорта.

8 сентября 2021 года полицейские провели 18 обысков, в частности на агропредприятии и в домах, где удерживали людей. Тогда и задержали пятерых злоумышленников.

Следствие в уголовном производстве продолжается.

Источник: Прокуратура

Фото: Прокуратура