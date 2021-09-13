У Києві взяли під варту п’ятьох осіб, які утримували 120 людей у трудовому рабстві на території агрофірми у Дніпропетровській області.

Місцевий суд на два місяці заарештував учасників злочинної групи, які завербовували соціально незахищених громадян для утримання їх у рабстві.

Усіх підозрюваних взяли під варту з альтернативою у вигляді застави від 454 тис. грн до 1 360 млн грн для трьох осіб, та 3,4 млн грн – ще двох.

За даними правоохоронців, зловмисники на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання, для робіт на агропідприємстві.

Потерпілим обіцяли зарплату від 3 до 4 тис. грн щомісяця, безкоштовне житло та якісне харчування.

Натомість людей розселяли у напіврозвалених будинках із відсутніми умовами для проживання та змушували безкоштовно працювати по 12-16 годин на добу.

Щодня людей залучали до роботи у виробничо-складських приміщеннях агрофірми, а у сезон – на полях для збору урожаю.

Також зловмисники обманним шляхом відбирали у людей мобільні телефони та паспорти.

8 вересня 2021 року поліцейські провели 18 обшуків, зокрема на агропідприємстві та у будинках, де утримували людей. Тоді і затримали п’ятьох зловмисників.

Наразі слідство у кримінальному провадженні триває.

Джерело: Прокуратура

Фото: Прокуратура