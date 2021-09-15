Не хотел помогать по хозяйству: в Черкасской области племянник зверски убил дядю

Эта улица в селе Глибочок Черкасской области будто на выселках. Здесь только два дома. В одном живет одинокая пенсионерка, а в другом — 29-летний мужчина с матерью. Пять лет назад к семье подселился двоюродный брат женщины. По словам соседей, родственники хоть и не без греха — любили выпить рюмку — но при этом жили тихо.

И вдруг 45-летний дядя загадочно исчез. Еще накануне семья вместе ужинала, а на утро мужчина как сквозь землю провалился.

Когда пропавший Александр больше недели не выходил на связь, тревогу забили его родственники из другого села. Именно они и вызвали полицию. Долго искать пропавшего не пришлось. Все девять дней он был в этом же дворе. Правда, уже неживой.

Правоохранители обследовали каждый уголок в доме и заглянули во все щели во дворе. И в подвале таки наткнулись на жуткую находку — человеческое тело. Странно, почему никто не почувствовал смрада, который все эти дни доносился из погреба.

Племянник не стал долго отпираться, а в итоге сам признался в убийстве дяди. Объяснил, что часто ссорился с родственником, потому что он был ленивым и не хотел помогать по хозяйству.

Владимир уверяет: не собирался убивать. Хотел только проучить ленивого дядю. Но из-за опьянения не рассчитал свои силы. Бил родственника руками, ногами и даже палками.

Но несмотря на это, в селе поверить не могут в то, что произошло на днях. Говорят, парень на самом деле неплохой, если бы не алкоголь и проблемы со здоровьем.

Можно только представить, с какой жестокостью молодой бил своего дядю. Правоохранители рассказывают, что на теле погибшего Александра не было живого места. Эксперты впоследствии констатировали перелом черепа, обеих лопаток и девяти ребер. Владимир сейчас в СИЗО. Там он ждет приговора суда.