Не хотів допомагати по господарству: в Черкаській області племінник по-звірячому вбив дядька

Ця вулиця в селі Глибочок Черкаської області ніби на висілках. Тут тільки два будинки. В одному живе самотня пенсіонерка, а в іншому – 29-річний чоловік з матір’ю. П’ять років тому до сім’ї підселився двоюрідний брат жінки. За словами сусідів, родичі хоч і не без гріха – любили випити чарку – але водночас жили тихо.

І раптом 45-річний дядько загадково зник. Ще напередодні сім’я разом вечеряла, а на ранок чоловік як крізь землю провалився.

Коли зниклий Олександр понад тиждень не виходив на зв’язок, тривогу забили його родичі з іншого села. Саме вони й викликали поліцію. Довго шукати зниклого не довелося. Всі дев’ять днів він був у цьому ж дворі. Правда, уже неживий.

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Правоохоронці обстежили кожен куточок в будинку і заглянули в усі щілини у дворі. І в підвалі таки натрапили на страшну знахідку – людське тіло. Дивно, чому ніхто не відчув смороду, який всі ці дні доносився з погреба.

Племінник не став довго відпиратися, а в підсумку сам зізнався в убивстві дядька. Пояснив, що часто сварився з родичем, тому що він був ледачим і не хотів допомагати по господарству.

Володимир запевняє: не збирався вбивати. Хотів тільки провчити ледачого дядька. Але через сп’яніння не розрахував свої сили. Бив родича руками, ногами та навіть палицями.

Але попри це, в селі повірити не можуть в те, що сталося днями. Кажуть, хлопець насправді непоганий, якби не алкоголь і проблеми зі здоров’ям.

Можна тільки уявити, з якою жорстокістю молодий бив свого дядька. Правоохоронці розповідають, що на тілі загиблого Олександра не було живого місця. Експерти згодом констатували перелом черепа, обох лопаток і дев’яти ребер. Володимир зараз в СІЗО. Там він чекає вироку суду.