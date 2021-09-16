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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Били батьки та старші брати: на Чернігівщині у сім’ї забрали трирічного хлопчика

хлопчик, дитина плаче

У Чернігівській області батьки та брати систематично били трирічного хлопчика, який має проблеми зі здоров’ям. Про випадки знущання над дитиною у Городнянській територіальній громаді у поліцію повідомили анонімно.

Для перевірки інформації правоохоронці навідалися до будинку сім’ї. Дані щодо побиття дитини частково підтвердилися. Через стан здоров’я мати закривала його в окремій кімнаті.

– За дитиною, дійсно, доглядали неналежним чином. У хлопчика є деякі проблеми зі здоров’ям, тому мати вирішила закривати його в окремій кімнаті, – розповіла начальник відділу ювенальної превенції Оксана Огненко.

Проти матері трирічного хлопчика склали протокол за невиконання обов’язків з виховання дітей (ст.184 Кодексу про адміністративні правопорушення). Мешканці Чернігівської області може загрожувати штраф.

Хлопчика вилучили у родини – наразі він перебуває у Прилуцькому обласному будинку дитини Надія.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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