В Каховке Херсонской области полицейские составили протокол на 18-летнюю мать, которая не смогла позаботиться о двухмесячном ребенке.

Информацию о том, что в парке находится женщина с признаками сильного алкогольного опьянения, а рядом с ней – младенец в коляске, полицейским сообщили неравнодушные люди.

Молодая мать смогла объяснить ситуацию, лишь когда врачи скорой оказали ей необходимую помощь.

Женщина рассказала, что во время прогулки с двухмесячной дочкой встретила знакомую, которая и угостила ее водкой. После этого молодой матери стало плохо.

Кроме медиков, правоохранители вызвали на место происшествия мужа и мать 18-летней жительницы Херсона.

Полицейские составили на молодую мать протокол из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и провели с ней профилактическую беседу. Двухмесячный ребенок не пострадал.

14 сентября в Киеве разыскали 16-летнюю жительницу Уманского района Черкасской области, которая ушла из дома еще 30 июня и не вернулась.

Об исчезновении полицейским сообщили лишь через две недели, 15 июля.

В то же время правоохранители получили информацию, что девушка может находиться в Киеве.

Установить местонахождение уманчанки удалось лишь спустя 2,5 месяца. Все это время девушка работала в столице. Жертвой преступления она не стала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Родителям передали дочь и провели с семьей профилактическую работу.