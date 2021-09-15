Под Киевом в люк провалился грузовик – как происходила спасательная операция (фото)

Под Киевом в селе Чабаны на улице Машиностроителей, 6 грузовик с песком провалился и застрял в газопроводной магистрали.
Сообщение о происшествии поступило в 23.00 14 сентября.
Автомобиль с помощью экскаватора-погрузчика доставали спасатели Киевской службы спасения.
Чтобы предупредить вероятную утечку газа, специалисты службы помогли работникам аварийной газовой службы 104 обследовать магистраль.
Повреждений в сети не обнаружено.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались менее часа.
2 сентября грузовик провалился в фонтан с подсветкой возле метро Арсенальная в Киеве, который открыли накануне.
Водитель, который привез бутилированную воду в одно из заведений, решил не останавливаться у ворот и подъехать ближе.
Новое покрытие не выдержало веса грузовика и проглотило транспортное средство.
Свето-музыкальный пешеходный фонтан на территории A-Staton у входа в метро Арсенальная открыли торжественно 1 сентября. Он имеет интеллектуальную систему динамических сопел, реагирующих на свет и музыку.
Источник: КАСС Киевская служба спасения