Под Киевом в люк провалился грузовик – как происходила спасательная операция (фото)

Под Киевом в селе Чабаны на улице Машиностроителей, 6 грузовик с песком провалился и застрял в газопроводной магистрали.

Сообщение о происшествии поступило в 23.00 14 сентября.

Автомобиль с помощью экскаватора-погрузчика доставали спасатели Киевской службы спасения.

Чтобы предупредить вероятную утечку газа, специалисты службы помогли работникам аварийной газовой службы 104 обследовать магистраль.

Повреждений в сети не обнаружено.

Под Киевом в люк провалился грузовик с песком / 7 фотографий

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались менее часа.

2 сентября грузовик провалился в фонтан с подсветкой возле метро Арсенальная в Киеве, который открыли накануне.

Водитель, который привез бутилированную воду в одно из заведений, решил не останавливаться у ворот и подъехать ближе.

Новое покрытие не выдержало веса грузовика и проглотило транспортное средство.

Свето-музыкальный пешеходный фонтан на территории A-Staton у входа в метро Арсенальная открыли торжественно 1 сентября. Он имеет интеллектуальную систему динамических сопел, реагирующих на свет и музыку.

Источник: КАСС Киевская служба спасения

Фото: КАСС Киевская служба спасения