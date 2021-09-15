Під Києвом у люк провалилась вантажівка – як тривала рятувальна операція (фото)

Під Києвом у селі Чабани на вулиці Машинобудівників, 6 вантажівка з піском провалилась та застрягла в газопровідній магістралі.

Повідомлення про подію надійшло о 23.00 14 вересня.

Автомобіль із допомогою екскаватора-навантажувача діставали рятувальники Київської служби порятунку.

Щоб попередити ймовірний витік газу, фахівці служби допомогли працівникам аварійної газової служби 104 обстежити магістраль.

Пошкоджень мережі не виявлено.

Під Києвом у люк провалилась вантажівка з піском / 7 фотографий

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали менше години.

2 вересня вантажівка провалилася у фонтан із підсвіткою біля метро Арсенальна у Києві, який відкрили напередодні.

Водій, який привіз бутильовану воду до одного із закладів, вирішив не зупинятися біля воріт і під’хати ближче.

Нове покриття не витримало ваги вантажівки й проковтнуло транспортний засіб.

Світло-музичний пішохідний фонтан на території A-Staton біля входу до метро Арсенальна відкрили урочисто 1 вересня. Він має інтелектуальну систему динамічних форсунок, що реагують на світло та музику.

Джерело: КАРС Київська служба порятунку

Фото: КАРС Київська служба порятунку