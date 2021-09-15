Продавал гранаты: полиция Одессы задержала жителя Херсона

39-летний житель Херсона пытался продать в Одессе пять гранат.
Три из них он спрятал в арендованной квартире, а еще две — в камере хранения одного из супермаркетов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
По предварительной информации, сумку с боеприпасами случайно нашли сотрудники супермаркета, которые и сообщили в полицию.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5 и запалы к ним.
В течение суток силовики смогли выявить хозяина сумки, во время обыска на съемной квартире у него было обнаружено еще три гранаты.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.263 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов с целью их сбыта) УК Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Полиция продолжает досудебное расследование.