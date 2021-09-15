39-летний житель Херсона пытался продать в Одессе пять гранат.

Три из них он спрятал в арендованной квартире, а еще две — в камере хранения одного из супермаркетов, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По предварительной информации, сумку с боеприпасами случайно нашли сотрудники супермаркета, которые и сообщили в полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили две гранаты РГД-5 и запалы к ним.

В течение суток силовики смогли выявить хозяина сумки, во время обыска на съемной квартире у него было обнаружено еще три гранаты.

Продавал гранаты: полиция Одессы задержала жителя Херсона / 3 фотографии

В отношении мужчины заведено уголовное дело по факту нарушения ч.1 ст.263 (Незаконное хранение оружия и боеприпасов с целью их сбыта) УК Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция продолжает досудебное расследование.