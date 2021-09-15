Продавав гранати: поліція Одеси затримала мешканця Херсона

39-річний мешканець Херсона намагався продати в Одесі п’ять гранат.
Три з них він заховав в орендованій квартирі, а ще дві – в камері схову одного із супермаркетів, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, сумку із боєприпасами випадково знайшли співробітники супермаркету, які й повідомили в поліцію.
Правоохоронці, що прибули на місце події, виявили дві гранати РГД-5 та запали до них.
Протягом доби силовики змогли виявити господаря сумки, а під час обшуку в квартирі, яку винаймав чоловік, було виявлено ще три гранати.
Стосовно чоловіка порушено кримінальну справу за фактом порушення ч.1 ст.263 (Незаконне зберігання зброї й боєприпасів з метою їх збуту) КК України. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Поліція продовжує досудове розслідування.