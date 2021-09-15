В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого около 09.00 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera.

Мужчина и женщина, находившиеся в салоне, погибли.

Личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.

Сейчас там работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества (или без таковой).

В Днепре взорвался автомобиль – двое погибших / 3 фотографии

Более подробную информацию в Нацполиции обещают обнародовать позже.

В 03.34 в Днепре на временной остановке на проспекте Дмитрия Яворницкого, горел автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross.

Огнем уничтожен моторный отсек и салон легковушки. Пожар спасателям удалось ликвидировать в 04.13.

Погибших и пострадавших в результате ночного пожара нет.