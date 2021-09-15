В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого около 09.00 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera.
Мужчина и женщина, находившиеся в салоне, погибли.
Личности погибших предварительно установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия.
Сейчас там работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Правоохранители открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества (или без таковой).
Более подробную информацию в Нацполиции обещают обнародовать позже.
В 03.34 в Днепре на временной остановке на проспекте Дмитрия Яворницкого, горел автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross.
Огнем уничтожен моторный отсек и салон легковушки. Пожар спасателям удалось ликвидировать в 04.13.
Погибших и пострадавших в результате ночного пожара нет.